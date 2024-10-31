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        Siirt'te 17 yaşındaki Elif, 3,5 ayda hafız oldu

        Siirt'te 17 yaşındaki Elif Kırmızızambak, aldığı eğitimle 3,5 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:58
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        Siirt'te 17 yaşındaki Elif, 3,5 ayda hafız oldu
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        Siirt'te 17 yaşındaki Elif Kırmızızambak, aldığı eğitimle 3,5 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hafızlık eğitimini tamamlayan İl Müftülüğüne bağlı Vecide Kuzu Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Kırmızızambak için ödül töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Şakir Pinal, törende Kırmızızambak'a hediye takdim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinal, öğrenciyi tebrik ederek, "Azim ve gayretle her şeyin başarılabileceğini unutmamak gerekir. Böyle örnek öğrencilerimizin diğerlerine de ilham vereceğine inanıyorum. Onları yetiştiren hocalara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Kırmızızambak ise hafızlık eğitimini kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Azimle çalışarak hafızlık eğitimini tamamladığını kaydeden Kırmızızambak, "Kurs yöneticisi Esma Turay ve hocam Zeynep Sağman'a teşekkür ederim." dedi.

        Kuran kursu öğreticisi Zeynep Sağman da öğrencisine her gün ders verdiğini belirterek, tüm derslerinin tekrarını her gün düzenli olarak yaptıklarını belirtti.

        Sağman, Kırmızızambak'ın bu kadar kısa sürede hafız olmasını görmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

        Törene, İl Müftü Yardımcısı Ayser Şenyiğit ile Kuran kursu yöneticileri ve öğreticileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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