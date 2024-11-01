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        Siirt'te 3 bin 226 sikke ve obje ele geçirildi

        Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 bin 226 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:12
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        Siirt'te 3 bin 226 sikke ve obje ele geçirildi
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        Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 bin 226 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen B.Y'nin merkez Gökçebağ beldesindeki evi ile arkadaşı A.E'nin Siirt'teki evine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 72'si Osmanlı, 154'ü ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 226 sikke, insan figürlü 9 obje ve 2 haç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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