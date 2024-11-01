Siirt'te 3 bin 226 sikke ve obje ele geçirildi
Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 bin 226 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 bin 226 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen B.Y'nin merkez Gökçebağ beldesindeki evi ile arkadaşı A.E'nin Siirt'teki evine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 72'si Osmanlı, 154'ü ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 226 sikke, insan figürlü 9 obje ve 2 haç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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