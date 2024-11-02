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        AK Parti Kurtalan İlçe Başkanlığına Salih Karataş yeniden seçildi

        AK Parti Kurtalan 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:50
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        AK Parti Kurtalan İlçe Başkanlığına Salih Karataş yeniden seçildi
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        AK Parti Kurtalan 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir düğün salonunda yapılan kongreye mevcut başkan Salih Karataş, tek aday olarak katıldı.

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kongrede yaptığı konuşmada, partileri döneminde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kurtalan ilçesinde de önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her yerinde hizmet seferberliğinin sürdüğünü dile getiren Gül, Siirt'te de kent merkezinden en ücra köy ve mezralara kadar hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Salih Karataş da birer konuşma yaptı.

        Geçerli oyların tamamını alan Karataş, yeniden başkanlığa seçildi.

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