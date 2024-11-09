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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:59 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:59
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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında minnet, saygı ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

        Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı istiklal meşalesiyle ezelden beri hür yaşamış milletin yeniden doğuşuna öncülük ettiğini ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırarak Cumhuriyet'i kurduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Büyük Önder bu destansı zaferi Cumhuriyetle taçlandırarak yalnızca milletimizin geleceğini güvence altına almakla kalmamış, aynı zamanda bu mücadele azmiyle diğer mazlum milletlere de örnek olmuştur. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde 'benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Atatürk'ün açtığı yolda var gücümüzle çalışarak aynı kararlılık ve azimle ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bugün bizlere düşen görev, vatanımıza ve bayrağımıza daha güçlü bir şekilde sahip çıkarak Cumhuriyetimizi tüm değerleriyle yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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