Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Kurtoğlu daha sonra Vali Kemal Kızılkaya ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.

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