Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.
Kurtoğlu daha sonra Vali Kemal Kızılkaya ile görüştü.
Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.