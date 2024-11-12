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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 18:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:47
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.

        Kurtoğlu daha sonra Vali Kemal Kızılkaya ile görüştü.

        Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

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