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        Siirt'te polisin takibi ile yakalanan motosiklet sürücüsü hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı

        Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:10
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        Siirt'te polisin takibi ile yakalanan motosiklet sürücüsü hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı
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        Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

        Merkez Kooperatif Mahallesi'nde "şahinler" olarak adlandırılan motosikletli polis timi, şüphe üzerine 34 KEF 216 plakalı motosiklet sürücüsü S.G'yi durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçtı.

        Polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye, "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak" ve "trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluklarının veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak" suçlarından 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan sürücünün polisten kaçma anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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