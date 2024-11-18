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        Siirt'te çöken ahırdaki 3 küçükbaş hayvan telef oldu

        Siirt'in Eruh ilçesinde çöken bir ahırda 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:47
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        Siirt'te çöken ahırdaki 3 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Siirt'in Eruh ilçesinde çöken bir ahırda 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Bilgili köyü Demirciler mezrasında Ekrem Yıldız'a ait kerpiç ahırda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

        Ahırdaki 3 koyun telef oldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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