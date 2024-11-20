Siirt Valisi Kızılkaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukları ağırladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ve Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, bu anlamlı günde her çocuğun sevgi, eğitim, sağlık ve güven içinde büyüme hakkı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğu geleceğimizin teminatıdır. Çocuklar, insanlığın geleceğidir. Onlara daha iyi bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.