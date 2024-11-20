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        Siirt Valisi Kızılkaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukları ağırladı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:39
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        Siirt Valisi Kızılkaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukları ağırladı
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukları makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ve Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, bu anlamlı günde her çocuğun sevgi, eğitim, sağlık ve güven içinde büyüme hakkı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğu geleceğimizin teminatıdır. Çocuklar, insanlığın geleceğidir. Onlara daha iyi bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

        Kızılkaya, ziyarette çocukların gününü kutladı, onlara kitap hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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