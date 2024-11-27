Siirt'te minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Siirt'te minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Siirt'te minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
M.O.S'nin kullandığı 56 ABE 554 plakalı motosiklet, Mehmetçik İlkokulu önünde K.E'nin yönetimindeki 27 EZ 012 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.