Siirt'te 685 kişiye KADES uygulaması anlatıldı

Vatandaşların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek acil durumlarda güvenli ve hızlı bir şekilde yardım alabilecekleri anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir alışveriş merkezinde farkındalık etkinliği düzenledi.

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