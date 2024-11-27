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        Siirt'te 685 kişiye KADES uygulaması anlatıldı

        Siirt'te İl Jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:40
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        Siirt'te 685 kişiye KADES uygulaması anlatıldı
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        Siirt'te İl Jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir alışveriş merkezinde farkındalık etkinliği düzenledi.

        Etkinlikte, kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 685 kişi bilgilendirildi.

        Vatandaşların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek acil durumlarda güvenli ve hızlı bir şekilde yardım alabilecekleri anlatıldı.

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