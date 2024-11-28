Siirt'te uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İlçenin Köprüçay köyü yakınında F.E.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sabaha karşı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile İbrahim Sayın ve H.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Sayın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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