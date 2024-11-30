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        Siirt'te 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı

        Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:46
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        Siirt'te 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı
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        Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı çerçevesinde üreticilere 7 milyon 800 bin ödeme yapıldı.

        Önümüzdeki günlerde 11 kırsal kalkınma projesi için 10 milyon 360 bin lira daha ödeme yapılacak.

        Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında 45 proje tamamlandı, toplamda 34 projeye 34 milyon 240 bin lira ödendi.

        Bireysel sulama sistemleri kapsamında projeler tamamlandı. 3 projeye 1 milyon 370 bin ödeme yapıldı. 302 dekar arazi modern sulama teknikleriyle sulama yapma olanağına kavuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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