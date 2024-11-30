Siirt'te 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı

Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı çerçevesinde üreticilere 7 milyon 800 bin ödeme yapıldı.

Önümüzdeki günlerde 11 kırsal kalkınma projesi için 10 milyon 360 bin lira daha ödeme yapılacak.