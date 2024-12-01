Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, beldesine belediye başkanı olarak hizmet veriyor

FECRİ BARLIK - Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde yaşayan Hasan Nas, çocukluk hayalini 34 yıl sonra belediye başkanı seçilerek gerçekleştirdi.

Kayabağlar beldesinde doğan Nas, ilkokula giderken ilçede gördüğü eksiklikleri gidermek, memleketine hizmet sunmak için belediye başkanı olmayı hayal etti.

Bu hayalini öğretmeniyle de paylaşan Nas, lise eğitiminin ardından bir süre beldede ticaretle uğraştı.

Nas, seçimde halkın teveccühüyle belediye başkanı seçildiğini ifade ederek, "Okula giderken bozuk yollar nedeniyle üzerime sıçrayan su benim için dert olmuştu. 'Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?' diye soran öğretmenime 'Beldenin yollarını düzeltip, öğrencilerin halinden anlayan bir belediye başkanı olacağım.' demiştim. Sadece öğrencileri değil gençleri, yaşlıları herkesi anlamak ve ona göre hizmet etmek istiyordum." şeklinde konuştu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Kayabağlar Belde Belediye Başkanı seçilen ve çocukluk hayalini gerçekleştiren 44 yaşındaki Nas, hedeflediği hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyor.

Nas, en büyük yatırımın çocuk ve gençlere yapılan yatırım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Beldede altyapıdan içme suyuna, taziyeevlerinden millet bahçesine kadar her alanda yatırım ve hizmet seferberliği başlattıklarını anlatan Nas, bu çalışmaların tamamlanmasıyla beldenin farklı bir görünüme kavuşacağını belirtti.

"Okullar açıldığında beldemizde eğitim gören yaklaşık 1400 öğrencimize kırtasiye desteğinde bulunduk. Beldemizdeki 3 lokasyonda kuracağımız sistemle belde geneline ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Halk ekmek üretimi için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu çalışma tamamlandığında bölgenin en ucuz halk ekmeğini belde sakinlerimize sunmuş olacağız. Şu an Kayabağlar'da göreve geldiğimden bu yana 2 kilometre kanalizasyon, 5 bin 500 metre stabilize yol çalışmasını tamamladık."

Beldenin imar sorununu da çözeceklerini ve 1949 yılında çizilen sınırlara yeni bir düzenleme getireceklerini ifade eden Nas, her sorunu tek tek gidereceklerini ve hayalindeki beldeye kavuşana kadar çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Nas, Kayabağlar Belediyesinin bütün belde halkının belediyesi olduğunu vurgulayarak, bu nedenle makam kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi.