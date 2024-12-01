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        Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, beldesine belediye başkanı olarak hizmet veriyor

        FECRİ BARLIK - Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde yaşayan Hasan Nas, çocukluk hayalini 34 yıl sonra belediye başkanı seçilerek gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:02
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        Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, beldesine belediye başkanı olarak hizmet veriyor
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        FECRİ BARLIK - Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde yaşayan Hasan Nas, çocukluk hayalini 34 yıl sonra belediye başkanı seçilerek gerçekleştirdi.

        Kayabağlar beldesinde doğan Nas, ilkokula giderken ilçede gördüğü eksiklikleri gidermek, memleketine hizmet sunmak için belediye başkanı olmayı hayal etti.

        Bu hayalini öğretmeniyle de paylaşan Nas, lise eğitiminin ardından bir süre beldede ticaretle uğraştı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Kayabağlar Belde Belediye Başkanı seçilen ve çocukluk hayalini gerçekleştiren 44 yaşındaki Nas, hedeflediği hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyor.

        Hasan Nas, AA muhabirine, doğup büyüdüğü beldeye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Nas, seçimde halkın teveccühüyle belediye başkanı seçildiğini ifade ederek, "Okula giderken bozuk yollar nedeniyle üzerime sıçrayan su benim için dert olmuştu. 'Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?' diye soran öğretmenime 'Beldenin yollarını düzeltip, öğrencilerin halinden anlayan bir belediye başkanı olacağım.' demiştim. Sadece öğrencileri değil gençleri, yaşlıları herkesi anlamak ve ona göre hizmet etmek istiyordum." şeklinde konuştu.

        Beldede altyapıdan içme suyuna, taziyeevlerinden millet bahçesine kadar her alanda yatırım ve hizmet seferberliği başlattıklarını anlatan Nas, bu çalışmaların tamamlanmasıyla beldenin farklı bir görünüme kavuşacağını belirtti.

        - Beldeye ücretsiz internet hizmeti için çalışma başlatıldı

        Nas, en büyük yatırımın çocuk ve gençlere yapılan yatırım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Okullar açıldığında beldemizde eğitim gören yaklaşık 1400 öğrencimize kırtasiye desteğinde bulunduk. Beldemizdeki 3 lokasyonda kuracağımız sistemle belde geneline ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Halk ekmek üretimi için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu çalışma tamamlandığında bölgenin en ucuz halk ekmeğini belde sakinlerimize sunmuş olacağız. Şu an Kayabağlar'da göreve geldiğimden bu yana 2 kilometre kanalizasyon, 5 bin 500 metre stabilize yol çalışmasını tamamladık."

        Beldenin imar sorununu da çözeceklerini ve 1949 yılında çizilen sınırlara yeni bir düzenleme getireceklerini ifade eden Nas, her sorunu tek tek gidereceklerini ve hayalindeki beldeye kavuşana kadar çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

        Nas, Kayabağlar Belediyesinin bütün belde halkının belediyesi olduğunu vurgulayarak, bu nedenle makam kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi.

        - "Yarım kalan işleri de tamamladı"

        Belde sakinlerinden Refik Polat da belediyeden emekli olduğunu, bir dönem muhtarlık yaptığını belirterek, hemşehrisi Hasan Nas'ın belediye başkanı seçilmesinin ardından beldede güzel hizmetlere imza attığını söyledi.

        Polat, "Hasan Başkan, geldikten sonra yarım kalan işleri de tamamladı. Şu anda ücretsiz internet projesini hayata geçiriyor. Tüm halkın faydalanacağı güzel adımlar atılıyor. Böyle devam ederse iyi olur. Yol çalışmaları da devam ediyor. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

        Cemil Karataş da belediyenin öğrenciler başta olmak üzere herkesin en iyi hizmetle buluşması için çalışma yürüttüğünü belirterek, Belediye Başkanı Nas ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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