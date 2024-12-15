Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Siirt'te jandarma ve polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te dron destekli trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te jandarma ve polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

        Siirt-Batman kara yolu Kezer mevkisinde dron destekli araç takip sistemi kullanılarak denetim yapıldı.

        Denetimlerde, sürücülere ve yolculara trafik kurallarının önemi anlatıldı, çocuklar için eğlenceli ve öğretici bilgiler paylaşılarak çeşitli hediyeler verildi.​​​​​​​

        Açıklamada, kentte meydana gelen trafik kazalarının genellikle hız sınırlarına dikkat edilmemesi, şerit ihlalleri, kavşaklarda ve dönüşlerde geçiş önceliğine uyulmamasından kaynaklandığı belirtilerek, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor

        Benzer Haberler

        Siirtli genç kız babasından öğrendiği arıcılıkta devlet desteğiyle kendi ko...
        Siirtli genç kız babasından öğrendiği arıcılıkta devlet desteğiyle kendi ko...
        Siirt'te 192 üreticiye üzüm sıkma makinesi ve arıcılık malzemesi dağıtıldı
        Siirt'te 192 üreticiye üzüm sıkma makinesi ve arıcılık malzemesi dağıtıldı
        Siirt'te otomobilin çarpması sonucu 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı...
        Siirt'te otomobilin çarpması sonucu 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı...
        Siirtli Lazgin usta yaptığı sepet kovanlarla bal üretimine katkı sunuyor
        Siirtli Lazgin usta yaptığı sepet kovanlarla bal üretimine katkı sunuyor
        Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde şal şepik dokuma atölyesi açıldı
        Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde şal şepik dokuma atölyesi açıldı
        Siirt'te öğretmen, sobaya döktüğü jelin parlamasıyla yaralandı
        Siirt'te öğretmen, sobaya döktüğü jelin parlamasıyla yaralandı