Siirt'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

Açıklamada, kentte meydana gelen trafik kazalarının genellikle hız sınırlarına dikkat edilmemesi, şerit ihlalleri, kavşaklarda ve dönüşlerde geçiş önceliğine uyulmamasından kaynaklandığı belirtilerek, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Denetimlerde, sürücülere ve yolculara trafik kurallarının önemi anlatıldı, çocuklar için eğlenceli ve öğretici bilgiler paylaşılarak çeşitli hediyeler verildi.​​​​​​​

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

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