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        Kurtalan'da 1010 öğrenciye giysi desteği sunuldu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayata geçirilen bir proje kapsamında 1010 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:20
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        Kurtalan'da 1010 öğrenciye giysi desteği sunuldu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayata geçirilen bir proje kapsamında 1010 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

        Geylaniler Derneği ile Sen de Bir Çocuk Sevindir Derneğince yürütülen "Bir Mont Bir Bot Projesi" kapsamında 1010 öğrenciye mont ve bot desteği sağlandı.

        Geylaniler Derneği Başkanı Abdülbeşir Ceylan, İstanbul merkezli derneklerinin Türkiye genelinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek sağladığını belirtti.

        Sosyal sorumluluk projeleri uyguladıklarını dile getiren Ceylan, "Kurtalan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde 1010 öğrencimize bot ve mont temini yaptık, onların dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Proje kapsamında Kayabağlar beldesi ve köy okulları dahil olmak üzere ilçedeki tüm okullara yardım ulaştırıldığını dile getiren Ceylan, bu giysilerin teminine katkı sunan hayırseverlere ve dağıtımda görev alan gönüllülere teşekkür etti.

        Bundan sonraki sosyal sorumluluk projesi yürütecekleri ilin Iğdır olacağını anlatan Ceylan, ülkede farklı illerde de okullara, öğrencilere desteklerinin süreceğini belirtti.

        Ceylan, yardım faaliyetleri kapsamında sadece giysi desteği sunmadıklarını aynı zamanda birçok ilde kütüphane de kurduklarını sözlerine ekledi.

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