Siirt'te kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ambulans, ekiplerce kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ambulans, ekiplerce kurtarıldı.
Doğanköy köyünde hasta almaya giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
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