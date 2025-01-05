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        AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:52
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        AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderilen mesajı okundu.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, kongrede yaptığı konuşmada, kadınların, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana önemli görevlerde bulunduğunu belirtti.

        AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'de çok önemli hizmetler gerçekleştirildiğini, terörün bitme noktasına geldiğini ifade eden Eronat, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, İHA'larımız SİHA'larımız, güvenlik güçlerimizin yoğun gayretiyle çok şükür terör bitti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde 15 Temmuz bertaraf edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Suriye bugün huzura kavuşuyor. 'Suriye'de, Libya'da ne işimiz var' diyenler, işte ne işimizin olduğu çıktı ortaya. Eğer Suriye'nin kuzeyine harekatlarımızı yapmamış olsaydık şu anda Suriye ne bugün huzura kavuşabilecekti ne biz huzura kavuşabilecektik."

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de kentteki yatırımlara değinerek, kentin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, Siirt'in de Türkiye'nin de geleceğinin, geçmişten daha iyi olacağını söyledi.

        AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        Tek liste ile gidilen kongrede Betül Tuğba Mavi yeniden AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

        Programa, AK Parti İl ve İlçe teşkilatları üyeleri ile partililer katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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