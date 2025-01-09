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        Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Siirt'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:18 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:33
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        Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Emre H'nin kullandığı 38 BK 570 plakalı otomobil, Faruk N. idaresindeki 56 AAG 162 plakalı otomobille Siirt-Eruh çevre yolu kavşağında çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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