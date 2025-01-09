Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Siirt'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Siirt'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emre H'nin kullandığı 38 BK 570 plakalı otomobil, Faruk N. idaresindeki 56 AAG 162 plakalı otomobille Siirt-Eruh çevre yolu kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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