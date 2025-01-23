Siirt'te köpeklerin kovaladığı yamaç paraşütçülerinin zor anları kaydedildi

Kayıtlarda, iniş sırasında havlayan köpekleri fark eden yolcunun yamaç paraşütü pilotu Aslan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan ve beraberindeki bir yolcu, Botan Vadisi Milli Parkı'nda uçuş gerçekleştirdi.

Siirt'te yamaç paraşütü ile atlayış yapan iki kişi, iniş sırasında kendilerini kovalayan köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı.

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