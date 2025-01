AK Parti'li İleri, Siirt'te partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bir ve bütün oldukça, birbirimizi kucakladıkça ve sevdikçe, birbirimize saygı duydukça ben inanıyorum ki bu ülkenin önü açık, önümüzdeki yüzyıl inşallah Türkiye Yüzyılı olacak." dedi.

İleri, partisinin Siirt'te Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 23 yıl önce Türkiye'nin kaderini değiştiren şehirde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen İleri, "Cumhurbaşkanımız, biliyorsunuz bu süreçte açıklamaları yaptı. Bu süreçte kimin nasıl ihmali, kusuru varsa bunun ortaya çıkarılacağını ve uygun şekilde gerekli süreçlerin takip edileceğini, kusuru yanlışı olanlardan hesap sorulacağını ortaya koydu. İlerleyen süreçte gerekli çalışmaların yapılacağını hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Siirt'in son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli atılımlara imza attığını anlatan İleri, alt ve üstyapıyı güçlendirdiklerini, ekonomi ve ihracatı büyüttüklerini, üretimi de artırdıklarını kaydetti.

- "Bu devlet her daim mazlum için çalışan bir devlettir"

AK Parti teşkilatları olarak Erdoğan'ın liderliğinde devlet-millet kaynaşmasını hayata geçirdiklerini belirten İleri, şöyle konuştu:

"Bunun da ötesinde özellikle gençlerimiz için yeni özgüven inşa ettik. Artık bu ülkenin gençleri biliyorlar ki bu millet sıradan bir millet değil. Bu ülkenin gençleri, Siirt'in gençleri, biliyorlar ki bu devlet sıradan devlet değil. Çok şükür bu millet misyonu olan bir millet, bu devlet de her daim mazlumun yanında duran, her daim mazlum için çalışan, hakkı ve hakkaniyeti yukarıda tutan, vicdanın yanında olan bir devlettir. Dolayısıyla gençlerimiz biliyorlar ki onlar birilerinin her daim ve ısrarla kulaklarına fısıldadıkları gibi dünyadaki büyük ülkelerin itip kakabileceği bir ülke değil.

Bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bizler de millet olarak Türkiye Yüzyılı sürecinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok farklı iddiayı ortaya koyan bir milletiz ve inşallah bu uğurda durmadan, dinlenmeden çalışacak, mücadele edecek, koşacak ve o menzile ulaşacak millet biziz diyoruz. Bu menzile ve hedefe ulaşmak noktasında AK Parti teşkilatları olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bir ve bütün oldukça, birbirimizi kucakladıkça ve sevdikçe, birbirimize saygı duydukça ben inanıyorum ki bu ülkenin önü açık, önümüzdeki yüzyıl İnşallah Türkiye Yüzyılı olacak." İleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu milletin ve devletin adını altın harflerle dünya tarihine yazacaklarını vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı söyleminin çok önemli ve değerli olduğunu anlattı. Türkiye Yüzyılı kapsamında Türkiye'nin her alanda dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olacağını ifade eden İleri, şöyle devam etti: "Ama bununla da yetinmiyoruz. Diğer taraftan da diyoruz ki inşallah daha adil dünyayı, Gazze'deki kardeşlerimizin başına getirilen o soykırım benzeri üzücü hadiselerin gerçekleşmeyeceği dünyayı Türkiye olarak inşa edeceğiz. Tabii bu hedefe ulaşmak için şüphesiz çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımız, sıklıkla siz de eminim yakından takip ediyorsunuz, iç cepheden bahsediyor. Nitekim Türkiye Yüzyılı vizyonunda sıklıkla bu ülkeyi insanların birbirleriyle konuştukları, birbirleriyle anlaştıkları, birbirlerine saygı gösterdikleri bir ülke haline getirmekten bahsediyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi her daim ve güçlü şekilde ayakta tutmaktan bahsediyoruz." Milli duruş ve birliğin milletin mayasında bulunduğunu anlatan İleri, milletin bir ve beraber olabildiğini Çanakkale'de, milli mücadelede, Cumhuriyet döneminde gösterdiğini bildirdi. - "Bu millet, ferasetiyle ve basiretiyle inşallah vizyonsuz muhalefet siyasetini aşmayı bilecektir" Türkiye'nin geleceği, birlik ve beraberlik noktasında bir endişelerinin bulunmadığını dile getiren İleri, konuşmasını şöyle tamamladı: