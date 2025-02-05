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        Siirt'te KOSGEB'ten KOBİ'lere yeni destekler verilecek

        Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yeni destekler verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:49
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        Siirt'te KOSGEB'ten KOBİ'lere yeni destekler verilecek
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        Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yeni destekler verilecek.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, KOBİ'lerin istihdamının korumasına katkı sağlamak için yeni destek programı başlıyor.

        Tekstil, mobilya, deri ve hazır giyim sektörlerindeki işletmelerde çalışan kişi için 30 prim gün başına 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağlanacak.

        Son başvuru tarihinin 31 Mart olduğu belirtilen paylaşımda, detaylı bilgi için KOSGEB Siirt İl Müdürlüğüne başvuru yapılabileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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