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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:46
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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kurtalan-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan otomobillerdeki T.N, E.N. ve M.M. sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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