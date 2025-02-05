Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazada, yaralanan otomobillerdeki T.N, E.N. ve M.M. sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtalan-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.