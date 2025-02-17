Siirt'in Kayabağlar Beldesine kazandırılan halk ekmek fırını ve taziyeevinin açılışı yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar Beldesinde yapımı tamamlanan halk ekmek fırını ve taziyeevi törenle hizmete açıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, ekmek fırının açılışı için düzenlenen törende, belediyenin güzel hizmetlere imza attığını söyledi.

"Kültürümüze göre ekmek sadece bir besin kaynağı değil aynı zamanda birliğin, kardeşliğin, bereketin ve paylaşmanın da bir sembolüdür." diyen Kızılkaya, ekmeğin israf edilmemesine de önem verdiklerini belirtti.

Günlük yaşamda da kazanca "ekmek parası" denildiğine dikkati çeken Kızılkaya, "Bugün Belediye Başkanımız çok güzel bir hizmet yaptı ve beldemize modern, hijyenik, kaliteli bir fırın kazandırdı. Bu vesileyle beldemizde ekmekler temiz, kaliteli ve güzel bir şekilde sofralarla buluşacak. Üç gün boyunca da buradan herkese ücretsiz ekmek dağıtacak." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Nas'ı tebrik eden Kızılkaya, emeği geçen herkese de teşekkür etti.

Kızılkaya, bu yılın kent için hizmet yılı olacağını vurgulayarak, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, çalışma azmimizi artırsın inşallah." ifadesini kullandı.

Belde Belediye Başkanı Nas da daha önce de fırın olarak hizmet veren yeri son sistem makinelerle donattıklarını belirtti.

Kaliteli ve temiz ekmeği ucuza sunmaya gayret ettiklerini dile getiren Nas, "Bu fırın Kayabağlar halkının emrindedir. Kayabağlar'da üç gün boyunca herkes istediği kadar ekmek alabilir." diye konuştu.

Vali Kızılkaya daha sonra beraberindekilerle Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in desteğiyle beldede inşa edilen taziyeevinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Özdemir, bölgenin kültüründe taziyenin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, taziyeevinin beldenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Açılış programlarına, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve belediye başkanları da katıldı.