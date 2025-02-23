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        Siirt'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 23:00 Güncelleme: 23.02.2025 - 23:00
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        Siirt'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

        Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.

        Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

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