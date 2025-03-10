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        Siirt'te 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Sabri Şenses evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:35
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        Siirt'te 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Sabri Şenses evinde ölü bulundu.

        Tekel Mahallesi 131. Sokak'ta ikamet eden Şenses'ten 3 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine adrese giden polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri Şenses'i hareketsiz vaziyette buldu.

        Sağlık ekipleri, Şenses'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şenses'in cenazesi otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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