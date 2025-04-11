Siirt'te ahırda çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Pervari ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Siirt'in Pervari ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Karasungur köyünde R.İ'ye ait ahırda, dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Siirt, Pervari ve Şirvan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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