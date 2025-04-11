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        Siirt'te ahırda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Pervari ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:30
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        Siirt'te ahırda çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'in Pervari ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Karasungur köyünde R.İ'ye ait ahırda, dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Siirt, Pervari ve Şirvan itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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