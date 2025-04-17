Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan, Siirt'te anıldı

Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından Siirt'te anıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Hekim Birliği Sendikası üyeleri, Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün 13. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sendikanın il temsilcisi Op. Dr. Aykut Koç, yaptığı açıklamada, Arslan'ın görevi başında katledilişinin üzerinden 13 yıl geçtiğini belirtti.

Koç, "17 Nisan, artık sadece bir anma günü değil aynı zamanda sağlıkta şiddete karşı ortak vicdanın sesidir. Onu unutmuyoruz, unutturmayacağız. Şiddetin, baskının ve sessizliğin karşısında duran tüm sağlık emekçilerini saygıyla selamlıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadele eden herkesi, Ersin Arslan'ın anısında birleşmeye davet ediyoruz." dedi.