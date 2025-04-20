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        Siirt'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı, ayı yavrusu sütle beslenip doğaya salındı

        Siirt'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, yalnız başına bulunan ayı yavrusu jandarma ekibi tarafından sütle beslenip doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:00
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        Siirt'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı, ayı yavrusu sütle beslenip doğaya salındı
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        Siirt'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, yalnız başına bulunan ayı yavrusu jandarma ekibi tarafından sütle beslenip doğaya bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde ayı yavrusunu yalnız gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye giden ekip, yaptığı incelemede yavrunun sağlıklı olduğunu belirledi.

        Ekip tarafından sütle beslenen yavru, bulunduğu bölgeye yakın ormanlık alana bırakıldı.

        Pervari ilçesinin Ekindüzü köyünde de jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne (HAYDİ) teslim edildi.

        HAYDİ tarafından ilk müdahalesi yapılan şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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