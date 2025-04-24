Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Kilis köyünde bahçede çapa yapan A.A. (58), ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan A.A, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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