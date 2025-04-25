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        Eruh ilçesinde halk buluşması yapıldı

        Siirt'in Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, ilçe halkıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:44
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        Eruh ilçesinde halk buluşması yapıldı
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        Siirt'in Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, ilçe halkıyla bir araya geldi.

        Çiftçi, belediye binasında düzenlenen programda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        İçme suyu, alt ve üst yapı, sıcak asfalt ve sosyal çalışmalara değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Cevizlik mevkisi mesire alanı ve yol yapımı çalışmaları tamamlandı. İlçede kapalı halı saha yapımı ve Fatih Mahallesinde halı saha onarımı sürüyor. İlçede doğal gaz bağlanması için çalışmalar tamamlanmış, belediye araçları için otopark ve tamir bakım projesi yapılacak. Fatih ve Sarıgül mahallelerinde dere ıslahının bakım onarımı yaptırılarak, sokaklarımızda taş duvar çalışmaları başlatıldı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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