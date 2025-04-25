Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Kurtalan'da öğrenciler parkta resim çizdi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Tabiatın Tuvali" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtalan'da öğrenciler parkta resim çizdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Tabiatın Tuvali" etkinliği gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet İlkokulunca 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, veliler, çocuklarıyla birlikte resim çizdi.

        Velilerin evlerinde atık malzemeler kullanarak hazırladığı şövalelere yerleştirilen tuvallerde, doğa temalı resimler yapıldı.

        Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Tsunami için risk alanları
        Tsunami için risk alanları
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ÇATOM'u ziyaret etti
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ÇATOM'u ziyaret etti
        Eruh ilçesinde halk buluşması yapıldı
        Eruh ilçesinde halk buluşması yapıldı
        Siirt'te bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Siirt'te bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
        Kazada yaralanan Muhammed, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Kazada yaralanan Muhammed, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Siirt'te ses teli dolgusu ameliyatı yapıldı
        Siirt'te ses teli dolgusu ameliyatı yapıldı