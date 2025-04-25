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        GÜNCELLEME - Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu

        Siirt'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:43
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        GÜNCELLEME - Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu
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        Siirt'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.

        Kooperatif Mahallesi'nde oturan ve dün okula gitmek için evden ayrılan Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yunus Göktaş'tan haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

        Göktaş'ın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

        Baba Ekrem Göktaş, AA muhabirine, dün sabah okula gitmek için evden ayrılan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

        Tüm aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını dile getiren Göktaş, "Okula gitmek için evden çıkıyor ancak okula gitmemiş. Kameralardan en son Cumhuriyet Meydanı'nda görülüyor ve sonra da kendisinden haber alınamıyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum." dedi.

        Ahmet Yunus Göktaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk şubeleri ekiplerince, Veyselkarani Mahallesi Yeşil Selvi Camisi civarında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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