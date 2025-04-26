Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı

        Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        C.P'nin kullandığı 66 ABY 712 plakalı otomobilde, dün gece merkeze bağlı Yağmurtepe köyü mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Aracını yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti

        Benzer Haberler

        Siirt'teki yayla, ters laleleri görmek isteyenlerin uğrak yeri oldu
        Siirt'teki yayla, ters laleleri görmek isteyenlerin uğrak yeri oldu
        GÜNCELLEME - Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu
        GÜNCELLEME - Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi bulundu
        Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi aranıyor
        Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi aranıyor
        Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu
        Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu
        Kurtalan'da öğrenciler parkta resim çizdi
        Kurtalan'da öğrenciler parkta resim çizdi
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ÇATOM'u ziyaret etti
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ÇATOM'u ziyaret etti