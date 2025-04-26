Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı
Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
C.P'nin kullandığı 66 ABY 712 plakalı otomobilde, dün gece merkeze bağlı Yağmurtepe köyü mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
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