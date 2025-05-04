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        Siirt'te hayvan barınağı hizmetlerini sürdürüyor

        Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonu sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:00 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:13
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        Siirt'te hayvan barınağı hizmetlerini sürdürüyor
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        Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonu sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alanı genişletilen merkezde, barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanan hayvanların veteriner hekim gözetiminde kontrolleri yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların merkezde güvenli şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

        Barınaktaki köpek kulübelerinin geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığını aktaran Kızılkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının yemek atıklarının merkezde kurulan üretim tesisiyle mamaya dönüştürülerek hayvanların besin ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılandığını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

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