Siirt'te hayvan barınağı hizmetlerini sürdürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alanı genişletilen merkezde, barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanan hayvanların veteriner hekim gözetiminde kontrolleri yapılıyor.

Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonu sürüyor.

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