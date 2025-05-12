Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt 11. Kitap Fuarı açıldı

        Siirt'te "Gençler okusun diye" temasıyla düzenlenen 11. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt 11. Kitap Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te "Gençler okusun diye" temasıyla düzenlenen 11. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

        Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuara, yaklaşık 50 yazar ve 100 yayınevi katıldı.

        Fuarın açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, fuarların bilgiyle yoğrulmuş bir neslin inşasına katkı sağlamanın yanı sıra kentin kültürel kimliğini de güçlendiren bir vizyonun yansıması olduğunu söyledi.

        Siirt'te düzenledikleri kitap fuarlarının istikrarla devam eden geleneksel bir organizasyon haline geldiğini ifade eden Kızılkaya, "Bu sene kitap fuarımızı 12-18 Mayıs'ta 19 Mayıs'ın arifesinde gençlerimize ithafen 'Gençler okusun diye' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle binlerce kitapseveri aynı çatı altında buluşturacağız." dedi.

        Öğrencilere hediye kitap çeklerinin dağıtılacağını, onların istedikleri kitaplara ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Kızılkaya, böylece okuma alışkanlıklarını desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Kızılkaya, bu fuarı yalnızca bir kitap etkinliği değil aynı zamanda bilgiyle aydınlanan bir gelecek için çıkılan bir kültür yolculuğu olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

        "Siirt, binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve bilgiye verdiği değerle her zaman okuyan bir şehir olmuştur. Bu fuar, şehrimizin bu kadim ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kitap, sadece bireysel gelişimin değil, toplumsal barışın, dayanışmanın, birlikte yaşamanın ve ortak değerlerde buluşmanın da temelidir. Kitap fuarı, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin zihin dünyasını zenginleştirmesi için önemli bir fırsattır. Bu fuarın, yeni şairlerin, yazarların ve fikir insanlarının ortaya çıkmasına da vesile olacağına inanıyoruz."

        Vali Kızılkaya, bir hafta sürecek fuara bütün kitap dostlarını beklediklerini belirtti.

        Daha sonra İl Müftüsü Şakir Pinal'in okuduğu dua ile fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        Fuarın 18 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Piyasalarda anlaşma rüzgarı
        Piyasalarda anlaşma rüzgarı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Siirt'te amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı
        Siirt'te amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı
        Siirtli kadın 8 çocuğuna 11 yıldır hem anne hem baba oldu
        Siirtli kadın 8 çocuğuna 11 yıldır hem anne hem baba oldu
        Siirt'te özel bireylerin hizmet aldığı merkezin duvarları resimlerle süslen...
        Siirt'te özel bireylerin hizmet aldığı merkezin duvarları resimlerle süslen...
        Siirt'te pedallar sağlık için çevrildi
        Siirt'te pedallar sağlık için çevrildi
        Çayda kaybolan Mustafa'nın cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Çayda kaybolan Mustafa'nın cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Çayda kaybolan Mustafa için arama çalışması başlatıldı
        Çayda kaybolan Mustafa için arama çalışması başlatıldı