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        Siirt'te jandarma ekiplerinden öğrencilere ziyaret

        Siirt'te jandarma personeli, bahar şenliği etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:19
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        Siirt'te jandarma ekiplerinden öğrencilere ziyaret
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        Siirt'te jandarma personeli, bahar şenliği etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, etkinlik kapsamında Bilim Teknik Koleji öğrencilerini ziyaret etti.

        Ekipler, okulda düzenlenen etkinlikte aile kurumunun önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Jandarma personeli ile öğrenciler arasında oynanan voleybol maçı öncesinde, "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" pankartı açılarak toplumsal farkındalık mesajı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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