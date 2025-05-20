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        Siirt Valisi Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:07
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        Siirt Valisi Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlattığı vekaletle kurban organizasyonuna destek sundu.

        Kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Kızılkaya, bağış makbuzunu İl Müftüsü Şakir Pinal'dan aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine işaret ederekm, vatandaşları kampanyaya katkıda bulunmaya davet etti.

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