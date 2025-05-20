Siirt Valisi Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine işaret ederekm, vatandaşları kampanyaya katkıda bulunmaya davet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlattığı vekaletle kurban organizasyonuna destek sundu.

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