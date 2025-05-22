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        Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yemek yarışması düzenlendi

        Siirt'te bu yıl dördüncüsü yapılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması'nda 57 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:32 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:47
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        Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yemek yarışması düzenlendi
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        Siirt'te bu yıl dördüncüsü yapılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması'nda 57 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Siirt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yemek yarışması düzenlendi.

        Tarım ve Ağaç Müzesi'ndeki organizasyonda yarışmacılar, Siirt'in yöresel lezzetlerinden perde pilav, ekşili Siirt dolması ile ana yemek kategorisinde, varak keak (pekmez tatlısı) ve gebole ile tatlı kategorisinde hünerlerini gösterdi.

        Jüri üyeleri, masaları dolaşarak yemek ve tatlıları puanladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl yemek ve tatlı kategorisinde düzenlenen yarışmaya yoğun katılım sağlandığını söyledi.

        Siirt'in mutfak kültürünün zengin olduğunu belirten Tekin, "Bin yılları aşan zengin Türk Mutfağı, 21-27 Mayıs tarihlerinde bir kez daha bereketli sofrası eşliğinde, eşsiz serüvenini ülke ve dünya ile paylaşıyor. İlimizde bu yıl da düzenlediğimiz yöresel yemek yarışması geleneksel hale geldi." dedi.

        Tekin, yemek ve tatlı kategorilerinde 57 başvuru yapıldığını, yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirileceğini belirtti.

        Şef Erdal Türksoy da birbirinden güzel lezzetlerin sunulduğu yarışmada yemek ve tatlı çeşitlerine puan verirken zorlandıklarını ifade ederek, "Siirt'in meşhur perde pilavı, ekşili dolması ve tatlı çeşitleri birbirinden lezzetliydi. Siirt'in mutfağını dünyaya tanıtacağız. Gelecek yıllarda büyük katılımlar için şimdiden kolları sıvıyoruz. Daha büyük yarışmalar düzenleyip şehrimizi tanıtacağız." diye konuştu.

        Yemek kategorisinde yarışan Esma Öztanık da yöresel lezzetlerin bu şekilde tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Yarışmada dereceye girenlerin isimlerinin yarın düzenlenecek törende açıklanacağı belirtildi.

        Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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