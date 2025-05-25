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        Siirt'te trafik ekipleri motosikletleri denetledi

        Siirt'te motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:55
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        Siirt'te trafik ekipleri motosikletleri denetledi
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        Siirt'te motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 14 noktada uygulama yaptı.

        İlde belirlenen bölgelerde 32 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde, 234 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 409 kişi sorgulandı.

        Kural ihlali yapan sürücülere toplam 448 bin 668 lira ceza uygulandı, 3 motosiklet trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyeti iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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