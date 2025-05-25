Siirt'te trafik ekipleri motosikletleri denetledi

İlde belirlenen bölgelerde 32 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde, 234 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 409 kişi sorgulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 14 noktada uygulama yaptı.

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