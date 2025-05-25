Siirt'te trafik ekipleri motosikletleri denetledi
Siirt'te motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Siirt'te motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 14 noktada uygulama yaptı.
İlde belirlenen bölgelerde 32 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde, 234 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 409 kişi sorgulandı.
Kural ihlali yapan sürücülere toplam 448 bin 668 lira ceza uygulandı, 3 motosiklet trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyeti iptal edildi.
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