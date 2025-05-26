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        Siirt Belediyesi kaçak yapılaşmaya yönelik çalışma başlattı

        Siirt'te kaçak yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:53
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        Siirt Belediyesi kaçak yapılaşmaya yönelik çalışma başlattı
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        Siirt'te kaçak yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, şehir estetiğini bozan, ortak kullanım alanlarını ihlal eden kaçak yapılaşmaya yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, 1 Şubat 2025'ten itibaren binaların çekme mesafeleri mevzuata aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 5 iş yerindeki kaçak yapı, sahipleri tarafından yıktırıldı, 1 iş yerinde ise yapılan uyarılara rağmen mevzuata aykırılık giderilmediğinden hakkında idari ceza uygulandı ve yapı belediye ekiplerince yıktırıldı.

        Ayrıca denetimler sırasında mevzuata aykırılığı tespit edilen 3 iş yeri ile ilgili yıkım ve idari para cezası süreci başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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