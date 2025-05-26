Siirt Belediyesi kaçak yapılaşmaya yönelik çalışma başlattı
Siirt'te kaçak yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımı yapıldı.
Siirt'te kaçak yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, şehir estetiğini bozan, ortak kullanım alanlarını ihlal eden kaçak yapılaşmaya yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, 1 Şubat 2025'ten itibaren binaların çekme mesafeleri mevzuata aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 5 iş yerindeki kaçak yapı, sahipleri tarafından yıktırıldı, 1 iş yerinde ise yapılan uyarılara rağmen mevzuata aykırılık giderilmediğinden hakkında idari ceza uygulandı ve yapı belediye ekiplerince yıktırıldı.
Ayrıca denetimler sırasında mevzuata aykırılığı tespit edilen 3 iş yeri ile ilgili yıkım ve idari para cezası süreci başlatıldı.
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