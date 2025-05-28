Siirt'te kuyuya düşen keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
Siirt'te kuyuya düşen keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt'te kuyuya düşen keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt-Eruh kara yolu Deliklitaş mevkisinde otlanırken kuyuya düşen keçisini çıkaramayan sürü sahibi durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, halat yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
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