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        Siirt'te "Yıl Sonu Sergisi ve Müzik Şenliği" düzenlendi

        Siirt'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "Yıl Sonu Sergisi ve Müzik Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:24
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        Siirt'te "Yıl Sonu Sergisi ve Müzik Şenliği" düzenlendi
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        Siirt'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "Yıl Sonu Sergisi ve Müzik Şenliği" gerçekleştirildi.

        İl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışını, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, İl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Elçi ve kurum müdürleri yaptı.

        Açılışın ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

        Vali Kızılkaya ve beraberindekiler stantları gezerek sergideki ürünleri inceledi.

        İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Elçi, AA muhabirine, kursların önemini anlattı.

        Kurslara katılan kadınların meslek edinerek maddi imkanlara kavuştuğunu belirten Elçi, "Hafta boyunca sürecek olan sergiye tüm vatandaşlarımız davetlidir. Sergide, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi boyunca el sanatları, giyim, güzellik hizmetleri, yiyecek içecek gibi alanlarda faaliyet gösteren kurslarda yapılan ürünler yer alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Kursiyer Tuğba Çalışkan da bu yıl çok renkli geçen sergiye yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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