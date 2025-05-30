Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü
Siirt'in Kurtalan ilçesinin Gökdoğan köyünde buğday ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinin Gökdoğan köyünde buğday ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Köyde yaklaşık 60 dönüm buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında buğday ekili arazi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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