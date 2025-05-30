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        Siirt'te GAP destekli 34 milyon lira hibeyle 250 dekar alanda böğürtlen üretilecek

        Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira tutarında 250 dekar alanda sözleşmeli üretim modeliyle böğürtlen üretimi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:38
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        Siirt'te GAP destekli 34 milyon lira hibeyle 250 dekar alanda böğürtlen üretilecek
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        Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira tutarında 250 dekar alanda sözleşmeli üretim modeliyle böğürtlen üretimi yapılacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, beraberinde kurum yetkilileri ve teknik ekip ile Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasındaki böğürtlen bahçesinde incelemede bulundu.

        Üreticilerle görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Şanverdi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Valilik öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün eş finansmanında onaylanan "Siirt İlinde Sözleşmeli Üretim Modeli ile Böğürtlen Geliştirme Projesi"ni anlattı.

        Şanverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 34 milyon lira tutarındaki proje ile Siirt merkezinin yanı sıra Baykan, Eruh, Kurtalan, Şirvan ve Pervari ilçelerinde böğürtlen üretimi desteği sağlanacağını söyledi.

        Üreticilere pazar garantisi de verilecek projeyle fıstıktan sonra böğürtlen üretiminde de istihdamın önünün açılacağını belirten Şanverdi, "Kurtalan ilçesinde yaklaşık 230 dekar alanda böğürtlen üretimi gerçekleşmekte. İlimiz için çok önemli bir ürün. İlimizde böğürtlen üretimini gerçekleştirmek için 250 dekar daha ekmeyi planlıyoruz. Özellikle kadın istihdamının artırılması, işsiz gençlere iş imkanı sağlanması, kırsaldan şehre göçün engellenmesi anlamında önemli bir ürün." dedi.

        Ürünü yetiştirmek isteyen üreticilerin kendilerine müracaat etmelerini isteyen Şanverdi, uygun görülen projelere yüzde 75 hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

        Şanverdi, şu an sadece Kurtalan'da yetiştirilen ürünün yeni projeyle diğer ilçelerde de yaygınlaşmasını hedeflendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Üreticilerimizle bu ürünü daha iyi yetiştirmek ve ilimizde fıstıktan sonra katma değeri yeni bir ürün kazandırmak istiyoruz. Siirt'in marka değeri haline gelmesini istiyoruz. Üreticilerimizin daha kazançlı ve daha verimli ürünler elde etmesi noktasında projeyle Siirt'in tanınması ve tarımsal potansiyelini artırmak için çaba ve gayret içerisindeyiz. Gelecek yıl uygulanmaya başlayacak projenin en önemli özelliği 250 dekarı sözleşmeli üretim modeliyle yapılıyor olmasıdır dolayısıyla ürünün tarlada kalması gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Yüzde 75 hibe ile yapacağımız proje. İlimiz şu an yaklaşık 230 dekarda 318 ton verimle Türkiye'de ikinci sırada yer almakta. Verim kapasitesini yaklaşık 600 tona çıkarmak, sözleşmeli üretim modeli ile çiftlerimize katma değerli ürün sağlamak istiyoruz."

        Böğürtlen bahçesini tanıtan üretici Kasım Keremullah Ceylan da bölgenin böğürtlen üretimi için ideal olduğunu ifade etti.

        Ceylan, "Bu projenin inşallah başarılı bir şekilde neticelenmesini bekliyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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