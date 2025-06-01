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        Siirt'te inşaattan düşen işçi öldü

        Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:31
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        Siirt'te inşaattan düşen işçi öldü
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        Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Veyselkarani Mahallesi'ndeki inşaatın 8. katında çalışan 48 yaşındaki R.Y, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        R.Y'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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