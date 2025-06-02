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        Siirt Belediyesinden temizlik ve peyzaj çalışması

        Siirt'te Güres Caddesi'nde temizlik ve peyzaj çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:28
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        Siirt Belediyesinden temizlik ve peyzaj çalışması
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        Siirt'te Güres Caddesi'nde temizlik ve peyzaj çalışması yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güres Caddesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

        Cadde boyunca süs bitkileri ekilirken, yabani otlar temizlendi.

        ​​​​​​​Mevsime uygun, dayanıklı ve görsel açıdan zengin bitki türleriyle cadde renklendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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