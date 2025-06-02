Siirt Belediyesinden temizlik ve peyzaj çalışması

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güres Caddesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

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