Siirt Belediyesinden temizlik ve peyzaj çalışması
Siirt'te Güres Caddesi'nde temizlik ve peyzaj çalışması yapıldı.
Siirt'te Güres Caddesi'nde temizlik ve peyzaj çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güres Caddesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başlattı.
Cadde boyunca süs bitkileri ekilirken, yabani otlar temizlendi.
Mevsime uygun, dayanıklı ve görsel açıdan zengin bitki türleriyle cadde renklendirildi.
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