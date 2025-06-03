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        Siirt'te 300 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi

        Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İl Temsilciliği tarafından hayırseverlerin desteğiyle yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi bayramlık giysi hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:51
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        Siirt'te 300 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi
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        Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İl Temsilciliği tarafından hayırseverlerin desteğiyle yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi bayramlık giysi hediye edildi.

        Kentte tespit edilen çocuklar, bir giyim mağazasında beğendikleri giysi ve ayakkabıları seçti.

        İHH Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, il genelinde 100'ü Suriyeli olmak üzere 300 yetim çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi.

        Giyim yardımlarının arife gününe kadar devam edeceğini belirten Süzgün, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi yetim çocukların yüzünü güldürüyoruz. Önceden tespit ettiğimiz çocukları aileleri ve yakınlarıyla giyim mağazasında ve vakıf binamızda ağırladık. Mutluluklarına ortak olduk. Desteklerinden dolayı tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bu tür destekleri sürdüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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