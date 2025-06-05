Siirt ve Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Siirt ve Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Valilik binası girişinde gerçekleştirilen programda il protokolüyle bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirten Kızılkaya, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kızılkaya, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören Müslümanların, özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşayanların en kısa zamanda huzura kavuşmalarını diledi.

Programda İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Bingöl

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, makamında düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Usta, daha sonra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.