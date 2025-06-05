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        Siirt ve Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Siirt ve Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:30
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        Siirt ve Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Siirt ve Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Valilik binası girişinde gerçekleştirilen programda il protokolüyle bayramlaştı.

        Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirten Kızılkaya, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kızılkaya, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören Müslümanların, özellikle Filistin'de, Gazze'de yaşayanların en kısa zamanda huzura kavuşmalarını diledi.

        Programda İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi.

        Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Bingöl

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, makamında düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vali Usta, daha sonra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Ardından Şehit Hayrullah Polis Merkezi Amirliği, Anıttepe Jandarma Karakol Komutanlığı ve "33 Er Şehitler Anıtı"nı ziyaret eden Usta ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Programlara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

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        Galeri

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