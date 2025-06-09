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        Siirt'te bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Siirt'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:59
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        Siirt'te bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Siirt'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Çetin Y'nin kullandığı 56 AAH 312 plakalı otomobil, Kezer Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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