Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektik akımına kapılan çift yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:38 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektik akımına kapılan çift yaşamını yitirdi.

        Beykent köyünde yaşayan Hüseyin K. (80) ve eşi Behice K'den (77) haber alamayan komşuları evlerine gitti.

        Çifti yerde hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çiftin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çiftin cenazesi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Siirtli öğrenci kampanyayla topladığı kitapları babasının ilk görev yaptığı...
        Siirtli öğrenci kampanyayla topladığı kitapları babasının ilk görev yaptığı...
        Kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
        Kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Siirt ve Şırnak'ta kutlandı
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Siirt ve Şırnak'ta kutlandı
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bakan Yumaklı: Destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesabına yatacak...
        Bakan Yumaklı: Destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesabına yatacak...