Siirt'te elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektik akımına kapılan çift yaşamını yitirdi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektik akımına kapılan çift yaşamını yitirdi.
Beykent köyünde yaşayan Hüseyin K. (80) ve eşi Behice K'den (77) haber alamayan komşuları evlerine gitti.
Çifti yerde hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çiftin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazesi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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